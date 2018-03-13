إيطاليا : تراجع نسبة البطالة إلى 11 , 2 في المئة .



روما 13 مارس 2018 ( وال )-أظهرت بيانات رسمية ايطالية اليوم الثلاثاء

انخفاض متوسط معدل البطالة في إيطاليا لعام 2017 ، حيث تراجع بنسبة 0.5 نقطة مئوية ، مسجلا 11.2 في المئة مقابل 11.7 في المئة في عام 2016.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ( آكي ) عن المعهد الوطني للإحصاء (إستات) أن هذا التدني في مستويات البطالة هو الثالث على التوالي والأقل منذ عام 2013 .

وانخفض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة بأكثر من 100 ألف وحدة .

وحسب المعهد فإن معدل التوظيف ارتفع ، للسنة الرابعة على التوالي ،

في عام 2017 بنسبة 1.2 في المئة ، ما يعادل 265 ألف وحدة ، ليبلغ بذلك

58.0 في المئة ، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2009 ، على الرغم من أنه

يظل 0.7 نقطة من الذروة المسجلة في عام 2008 قبل إندلاع الأزمة المالية.

وينطبق الشيء نفسه على عدد العاملين الذين يقدرون بـ23 مليونا و 23

ألفا .

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