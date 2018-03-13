انطلاق مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا بحضور وزير الصحة والمبعوث الاممي "سلامة " طرابلس 13 مارس 2018 (وال)- أعلن صباح اليوم بطرابلس عن انطلاق مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا لدعم وتحسين جودة خدمات



وحضر انطلاق هذا المشروع الصحي الذي سيبدأ بست مراكز للصحة

الاولية بمختلف مناطق ليبيا وزير الصحة "عمر بشير الطاهر" والمبعوث الخاص

للامين العام للامم المتحدة "غسان سلامة " والمنسق السياسي لسفارة

بريطانيا لدى ليبيا "توماس كورينغتون" ومدير مكتب ليبيا في منظمة الصحة

العالمية "حسين جعفر" ووكيل وزارة الصحة "عيسى العمياني" ومدراء الادارات

بالوزارة ومدراء مراكز خدمات الرعاية الصحية الاولية بليبيا.

ويهدف المشروع إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية وادارة

الخدمات على مستوى المناطق وصولا لخدمات رعاية صحية جيدة .

كما يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة الصحة على التخطيط الفعال لتنفيذ

برامج خدمات الرعاية الصحية الاولية وتطبيقها .. بالاضافة إلى تعزيز دعم

المجتمع للبرامج الصحية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى

المحلي.

ويستهدف المشروع تدريب 300 طبيب و600 ممرض و100 موظف اداري من موظفي

ادارة المناطق على التخطيط الفعال وتقديم الخدمات ذات جودة عالية ووضع

وتعزيز المبادئ التوجيهية ذات الصلة من اجل تقديم خدمات الرعاية الصحية

ذات جودة عالية .

واكد وزير الصحة عمر بشير" اهمية ادارة الخدمات الصحية في تطوير

خدمات الرعاية الصحية الاولية إلى جانب عدة ادارات اخرى ..

مشيدا بموقف المملكة المتحدة ودعمها لقطاع الصحة إلى جانب منظمة

الصحة العالمية ومنظمات الامم المتحدة.

يذكر ان اجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية الاولية في ليبيا يصل

إلى( 1.355) مركز للرعاية الصحية الاولية منها ()1.082 تعمل جزئيا او

كليا و(273) مركز للرعاية الصحية الاولية غير مفعل اي بنسبة (20%) ونسبة

توفر الادوية في هذه المراكز يصل الى( 16 %)فقط ...( وال ) ...