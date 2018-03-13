تقرير فلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 1319 مواطنا فلسطينيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .





رام الله 13 مارس 2018 (وال) - اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال

شهري يناير، وفبراير الماضيين (1319) فلسطينيا من الأراضي الفلسطينية

المحتلة، من بينهم (274) طفلا، و(23) من النساء، وأربعة صحفيين.

جاء ذلك في تقرير مشترك، صدر عن المؤسسات الحقوقية " هيئة شؤون الأسرى

والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق

الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء.

وأشارت أعمال الرصد والتوثيق التي أجرتها المؤسسات الحقوقية إلى أن سلطات

الاحتلال اعتقلت خلال الفترة التي يُغطيها التقرير؛ (381) مواطنا من

القدس، واعتقلت (233) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و(140) مواطنا

من محافظة الخليل، و(133) مواطنا اعتقلتهم من محافظة جنين، ومن محافظة

بيت لحم (118) مواطنا، فيما اعتقلت (107) مواطنين من محافظة نابلس، ومن

محافظة طولكرم (59) مواطنا، و(54) مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من

محافظة طوباس فقد اعتقلت (23) مواطنا، و(20) من محافظة سلفيت، و(21) من

محافظة أريحا، و(30) من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ

28 شباط 2018 نحو (6500)، منهم (63) سيدة، بينهن (6) فتيات قاصرات، فيما

بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلا. وفي سياق

تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (169) أمرا إداريا،

منذ بداية العام، من بينها (52) أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين

الإداريين إلى نحو (500).

واستعرض التقرير ضمن متابعته للجرائم التي تنفّذها قوّات الاحتلال، قضيتي

استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة،

اللذين انتهكت سلطات الاحتلال حقّهما في الحياة أثناء اعتقالهما.

ووفقا لعمليات الرصد التي تقوم بها المؤسسات فقد استهدفت قوات الاحتلال

(213) معتقلا منذ عام 1967، الجزء الأكبر منهم قُتل نتيجة لعمليات

التعذيب، حيث بلغ عددهم (72) شهيدا.

وتناول التقرير قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال

بحق الأسرى، وذلك عبر عدة شهادات قدّمها معتقلون جسّدت المسّ بكرامتهم.

كما أشارت إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال،

والتي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، منها: حرمانهن من المتابعة

الطبية والعلاج بشكل حثيث، خاصة مع وجود عدد منهن يعانين من إصابات

ومشاكل صحية مختلفة، إضافة إلى سوء الغذاء المقدّم، والاكتظاظ الحاصل في

أماكن الاحتجاز بسبب ارتفاع أعداد الاعتقالات، عدا عن عمليات الاعتداء

الجسدي والنفسي التي يتعرّضن لها منذ لحظة الاعتقال.

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد

القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا لتشكيل لجنة تقصّي

حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق

المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه

مقترفي الانتهاكات.

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