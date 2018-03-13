العراق يخفض السعر الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا لشهر أبريل القادم .



بغداد 13 مارس 2018 (وال) - أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)

أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا لشهر أبريل

0.35 دولار ليصبح بخصم 0.75 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة

لخامي عمان ودبي بالمقارنة مع الشهر السابق.

ونقلت وكالة أنباء رويترز"، عن بيان للشركة إن سعر خام البصرة الثقيل

إلى آسيا لنفس الشهر جرى تسعيره بخصم 4.50 دولار للبرميل عن خامي عمان

ودبي.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق

أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عند 0.55 دولار للبرميل دون مؤشر أرجوس

للخام عالي الكبريت وذلك بارتفاع عن الشهر السابق، فيما ارتفع سعر بيع

خام كركوك إلى الولايات المتحدة ليصبح بعلاوة 0.60 دولار للبرميل فوق

المؤشر ذاته.