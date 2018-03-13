وزارة الصحة تنظم ورشة عمل بطرابلس حول (الجودة في المختبرات الطبية من النظرية إلى التطبيق).



طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - نظمت وزارة الصحة بطرابلس ورشة عمل حول

(الجودة في المختبرات الطبية من النظرية إلى التطبيق) .

وافادت الوزارة عبر موقعها : أن إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع

إدارة المختبرات ومصارف الدم والنقابة العامة لطب المختبرات ورشة عمل حول

(الجودة في المختبرات الطبية من النظرية إلى التطبيق) استهدفت رؤساء

الأقسام والوحدات بالمختبرات بالقطاع العام والخاص؛ ومشرفو الجودة

بالمختبرات والعاملين بالمختبرات الطبية في عدد من المستشفيات والمراكز

الصحية والعيادات المجمعة الواقعة في نطاق طرابلس الكبرى.

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