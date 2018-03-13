الشركة العامة للكهرباء : تعلن عن انخفاض فائض الطاقة الكهربائية
إلى 50 ميغاوات .
الثلاثاء ، 13- 03- 2018 - 12:02:00
طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - اعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم
الثلاثاء عن انخفاض في فائض الطاقة الكهربائية ليصل إلى 50 ميغاوات بعد
أن سجل يوم أمس الأثنين ارتفاع بمقدار 350 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في نشرتها اليومية على صفحتها الرسمية اليوم أن
القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم الخميس تبلغ 4400 ميغاوات
، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4350 ميغاوات مايعني انخفاض في فائض
الطاقة .
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