مستوطنون يطردون عائلة من أرضها في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.





الخليل 13 مارس 2018 (وال) - طرد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عائلة أثناء

تواجدها في أرضها الواقعة بمنطقة تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان عماد أبو شمسية لــوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا": أثناء عمل المواطن وليد الشريف في أرضه، قرب مستوطنة "رمات يشاي"،

المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل،

اقتحم عدد من المستوطنين الأرض، ومنعوه من العمل فيها، واستصلاحها".

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت نقطة عسكرية على منزل الشريف منذ زمن.

من ناحية أخرى اقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على تقطيع اكثر من 15

شجرة زيتون في أراضي قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـوكالة "وفا"، إن

مستوطني مستوطنة "عيليه" أقدموا على تقطيع اكثر من 15 شجرة زيتون في

أراضي قريوت وتعود ملكيتها للمواطن أحمد عبد الله.

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