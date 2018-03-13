قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة على مقر لقوات أمن بعدن جنوب اليمن .





صنعاء 13 مارس 2018 ( وال ) - انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مقر لقوات

أمنية تابعة للإمارات في مدينة عدن جنوب اليمن اليوم الثلاثاء مما أدى

إلى سقوط قتلى وجرحى حسبما أفاد شهود.

وذكرت الانباء إن السيارة انفجرت عند مدخل المقر الذي يستخدم كمطبخ

لقوات 'الحزام الأمني' الممولة من الإمارات في حي المنصورة شمال المدينة

، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد من المكان كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل

الجرحى.

ويستخدم المطبخ لإعداد الوجبات لعناصر 'الحزام الأمني' وهي قوات أنشأتها

وتمولها وتسلحها الإمارات ولا تخضع لسلطة وزارة الداخلية.

( وال )