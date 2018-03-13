مصرع 13 شخصا جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة شمالي تركيا .

أنقرة 13 مارس 2018 ( وال )- لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح،وفقا للمعلومات الأولية، جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في ولاية جوروم شمالي تركيا.

وأفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء، أن حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة في الولاية، ما أدى إلى اندلاع الحريق بالحافلة.

وأضافت أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل

المصابين إلى المشافي في قضاء عثمانجك التابع للولاية.

وقالت إحدى الناجيات من الحادث نقلتها وكالة انباء الأناضول التركية

، "لقد كان كل ركاب الحافلة نائمين حيث سمعت صوت انفجار تهشمت معه كل نوافذ الحافلة، واندلع حريق في مؤخرة الحافلة".

وأضافت أنها تمكنت من النجاة عقب خروجها من النافذة، مضيفة بالقول "من

استطاع الخروج من النوافذ نجا، ومن لم يستطع مات حرقا".



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