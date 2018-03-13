وزير خارجية الأرجنتين يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون الثنائي .





بوينوس آيرس 13 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وزير الخارجية الأرجنتيني

خورخي فاوري مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في بوينوس آيرس، حيث أعربا

عن إلتزامهما بالعمل من أجل تعزيز صلات الصداقة والتعاون بين الجانبين.

وبحث الوزيران الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والمبادرات الموجهة

لإعادة إطلاق التفاوض في الشرق الأوسط، حسبما أفاد بيان صدر الليلة

الماضية عن وزارة خارجية الأرجنتين، حيث يوجد المالكي في إطار جولة

بالمنطقة.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الأرجنتيني عن رغبته في مواصلة التعاون

الثنائي في مجالات الزراعة وتربية المواشي والرياضة والصحة والقطاع

الإنساني، وأعاد التأكيد على المساهمة في التنمية الفلسطينية.



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