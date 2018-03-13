النائب كاجمان يبحث مع وزير الداخلية دور مديريات أمن بلديات الجنوب.





طرابلس 13 مارس 2018 ( وال )- بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي"عبد

السلام كاجمان" مع وزير الداخلية المفوض "عبد السلام عاشور" وبحضور أمين

عام رئاسة الوزراء "طاهر عامر" دور مديريات أمن بلديات الجنوب وأهميتها

في بسط الأمن بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه وزارة الداخلية من حيث

الإمكانيات المتاحة.

وتركز اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء حول تفعيل آلية عمل اللجان

المشتركة بين دول الجوار الشقيقة والصديقة، والدور التنسيقي بين ديوان

رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية في الجانب الإداري.

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