مظاهرات في اليابان للمطالبة باستقالة آبي بسبب فضيحة فساد.





طوكيو 13 مارس 2018 (وال) - احتشد ما يزيد عن ألف شخص الليلة الماضية

أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي من

أجل المطالبة باستقالته ووزيرته للشئون المالية" تارو أسو "على خلفية

تستر محتمل على فضيحة محسوبية.

وذكرت وكالة الانباء الاسبانية أن نظمت الاحتجاجات نظمت على خلفية

التلاعب في وثائق ذات صلة بتقديم مساعدة مالية وإدارية لمدرسة خاصة

محسوبة على التيار المحافظ المتشدد.

ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاجات شعارات مثل "لا للأكاذيب" و"كل أعضاء

الحكومة ينبغي أن يستقيلوا".

وحصلت مؤسسة موريتوما جاكوين التعليمة التي ترتبط بآبي وزوجته أكي في

2016 على أراضي مملوكة للدولة في أوساكا بسعر منخفض تقريبا بواقع 10

مرات عن القيمة السوقية.

وبحسب تحقيق داخلي تم إعادة كتابة عشرة مستندات ذات بعملية البيع في

وزارة المالية بعد اكتشاف الواقعة في فبراير 2017 وتم تقديمها للبرلمان

كدليل بهدف إبعاد الحكومة عن القضية، وهو ما أثار الشكوك بشأن احتمالية

وجود تستر.

ومن بين المعلومات التي تم إزالتها من الوثائق اسم أكي آبي ودعمها

للمشروع بالإضافة إلى دعم آبي وأسو للمؤسسة المتشددة.

ومن المتوقع حسب الوكالة الاسبانية أن تنظم مظاهرات جديدة اليوم حتى

الجمعة على الأقل من أجل المطالبة باستقالة آبي، بسبب الفضيحة الذي باتت

تؤثر على شعبيته.

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