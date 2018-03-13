تراجع أسعار النفط مع استمرار زيادة الإنتاج الأمريكي.





لندن 13مارس2018 ( وال) - تراجع اسعار النفط اليوم الثلاثاء مواصلا خسائر

الجلسة السابقة مع تأثر الأسواق بالزيادة المستمرة في إنتاج الخام

الأمريكي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.18 دولار للبرميل بحلول الساعة

0747 بتوقيت جرينتش بانخفاض 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن مستوى الإغلاق

السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.77 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو

0.3 بالمئة. وتراجع الخامان نحو واحد بالمئة يوم الاثنين.

وقال بنك ايه.ان.زد"تراجعت أسعار النفط نتيجة المخاوف بأن يقود ارتفاع

الإنتاج الأمريكي.. إلى زيادة المخزونات في الولايات المتحدة".

ويحول الطلب القوي وقيود الإنتاج التي تفرضها مجموعة من المنتجين في

مقدمتهم منظمة أوبك وروسيا دون هبوط أكبر للأسعار.

ويحجم المتعاملون عن المراهنة على زيادات أخرى في الأسعار بفعل استمرار

ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي الذي تجاوز العشرة ملايين برميل يوميا في

أواخر 2017 متقدما علي إنتاج السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة متجاوزا 11

مليون برميل يوميا في أواخر العام الجاري لتنتزع المركز الأول من روسيا.

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