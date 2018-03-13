انطلاق سيارات الوقود للمنطقة الجنوبية .





طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - ضمن الجهود لحل أزمة تزويد مناطق

الجنوب بالوقود عقد اجتماع موسع بطرابلس ضم وزيرا الداخلية والحكم المحلي

وعمداء بلدية سبها وغات وأوباري ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق

النفط .

وشكلت خلال الاجتماع غرفة عمليات ضمت كل من مدير عام مبيعات شركة

البريقة ورئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة ومديرو المبيعات

بشركات التوزيع ومندوب عن شركات النقل البري.

حيث تم الاتفاق على بدء تزويد مدن الجنوب بالمشتقات النفطية اعتبارا

من اليوم الثلاثاء او يوم الغد الاربعاء حيث ستنطلق الشاحنات عقب فترة

انقطاع طويلة بسبب الظروف الأمنية .

فقد تعهد آمر المنطقة العسكرية الغربية بتأمين وصول الشاحنات إلى منطقة

الجفرة .

كما تعهد آمر قوة الردع بسبها بتأمين الشاحنات حتى تصل إلى سبها .

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