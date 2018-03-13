الصين تشدد عقوبة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.الثلاثاء ، 13-03-2018 - 10:02:00



بكين 13-مارس 2018 ( وال) - تعتزم السلطات الصينية تشديد إجراءات عقوبة
انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتوفر نفس القدر من الحماية لكل من
الشركات الصينية والأجنبية.

وقال " شين تشانغ يو" رئيس مكتب حقوق الملكية الفكرية بالصين اليوم
الثلاثاء في تصريحات للصحفيين على هامش الجلسة السنوية للبرلمان إن
الجهات المسؤولة ستوفر أيضا الحماية للشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة
على حد سواء.
والصين هدف محتمل لإجراء أمريكي أوسع نطاقا بكثير فيما يتصل بما تصفه
واشنطن بسرقة الملكية الفكرية والضغط على شركات أمريكية لكشف أسرار
تجارية.
...(وال) ...

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