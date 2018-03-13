وزير الدفاع الأميركي يصل إلى كابول في زيارة غير معلنة.





كابول 13 مارس 2018 ( وال) - وصل وزير الدفاع الأمريكي "جيم ماتيس" صباح

اليوم الثلاثاء إلى كابول في زيارة غير معلنة مسبقا، بعد أسبوعين على

تقديم الرئيس الأفغاني "أشرف غني "عرضا لحركة طالبان لبدء مفاوضات سلام.

وقال " ماتيس " في تصريح صحفي في الطائرة العسكرية التي كانت تقله "قد لا

يأتي جميع طالبان دفعة واحدة ،لكن من الواضح أن بعض العناصر من بينهم،

مهتمون بإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية".

وعرض الرئيس "غني" في نهاية فبرايرالماضي على حركة طالبان إجراء مفاوضات

سلام بشروط، غير أن الحركة لم تبد حتى الآن استعدادا لقبول العرض،

واعتبرت في رد فعل أول على تويتر أن العرض أشبه بدعوة إلى "الاستسلام".

وطرح الرئيس شرطا مسبقا على المتمردين تطبيق وقف إطلاق نار والاعتراف

بدستور العام 2004، وعرض عليهم في المقابل الاعتراف بالحركة كحزب سياسي

وضمان سلامة الذين يقبلون العرض.

...( وا ل ) ...

.