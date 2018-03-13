الهيئة العامة للثقافة تسعى لانشاء مكتبة في كل مقهى.





طرابلس 13 مارس 2018 ..( وال ) - تسعى الهيئة العامة للثقافة لنشر

ثقافة القرأة من خلال تجهيز انشاء مكتبة بكل مقهى .

وأعلنت الهيئة عبر موقعها : ان الاستعدادات متواصلة لانشاء مقهى

أكاكوس في منطقة عين زارة بطرابلس.

وستضم هذه المكتبة حوالي مائة عنوان من الكتب في شتى الميادين

الأدبية والعلمية.

وقامت إدارة المراكز الثقافية بالهيئة العامة للثقافة بتسليم

المكتبات والكتب الخاصة بالمشروع لحوالي عشرين مكتباَ ثقافيا بمناطق

مختلفة من ليبيا .

والجدير بالذكر، بان مشروع مكتبة بكل مقهى، مبادرة تسعى الهيئة العامة

للثقافة من خلالها تحويل المقاهي إلى فضاءات ثقافية، لتدعيم ثقافة

القراءة والإطلاع، وذلك من خلال قيامها بتوزيع عدد من أرفف المكتبات على

عدد من المقاهي المتميزة وتزويدها دوريا بالكتب والمنشورات.

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