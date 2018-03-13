مدينة عنابة الجزائرية تستعدُّ لاحتضان مهرجان الفيلم المتوسطي .





الجزائر13مارس2018 (وال) - تحتضن مدينة عنابة الجزائرية، خلال الفترة ما

بين 21 و27 مارس الجاري الدورة الثالثة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي،"

تحت شعار "السلام للمتوسط ".



وتحلُّ المملكة المتحدة ضيف شرف على هذه الدورة، وذلك بعد اختيار كلّ من

تشيلي وإيران، على التوالي، ضيفَي شرف في الدورتين الأولى والثانية.

وكانت إدارة المهرجان قد فتحت باب المشاركة للأفلام المنتَجة خلال سنتي

2016 و2017 في بلدان البحر الأبيض المتوسط: ليبيا والجزائر، تونس،

المغرب، مصر، فلسطين، لبنان، سوريا، تركيا، اليونان، قبرص، كرواتيا،

صربيا، البوسنة، ألبانيا، إيطاليا، فرنسا، مالطا، إسبانيا، والبرتغال.

ومن شروط المشاركة في المهرجان، ألّا تتجاوز مدة الفيلم القصير 35 دقيقة،

أما الأفلام الوثائقية الطويلة فلم يتم تحديد سقف زمني لها.

تجدر الإشارة إلى أنّ دورة 2016 حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة في مجالات

التدريب، حيث استفادة 60 شابًا من ورشات تدريبية في مجالات الصوت،

والصورة، والمونتاج والإخراج.

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