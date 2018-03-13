‏وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية لعناصر التمريض والقبالة بمستشفى غات العام.





طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة

الصحة دورة تدريبية لعناصر التمريض والقبالة بمستشفى غات العام.

وتناولت الدورة التي نظمت بالتعاون مع جمعية القابلات الليبية في

مجال (الولادة الآمنة والطوارئ) التطور العلمي الذي شهده قطاع الصحة

والاسعافات الاولية بهدف تطوير عناصر التمريض والقبالة بمستشفى غات

العام.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية "أشرف أبورقبة" أن تنفيذ هذا البرنامج

التدريبي يأتي "دعماً للعناصر الطبية المساعدة العاملة بمستشفيات المنطقة

الجنوبية".

واستهدفت الدورة تحسين وتطوير المهارات لعدد 30 متدربة.

...( وال ) ...