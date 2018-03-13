شركة البريقة تؤكد مواصلتها تشديد الرقابة على موزعي الغاز.الثلاثاء ، 13-03-2018 - 09:11:00



طرابلس 13 مارس 2018 ( وال ) - اكدت شركة البريقة لتسويق النفط
مواصلة تشديد الرقابة على موزعي الغاز عبر فرق التفتيش التابعة لمكتب
متابعة توزيع الوقود والغاز .
واعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك : زيادة عدد المفتشين
لمناطق عين زارة ، وسوق الجمعة بطرابلس .
وأن مبيعات الشركة من وقود البنزين ، يوم الاحد بلغ خمسة ملايين وتسعمائة
واربعين الف لتر من البنزين ، ومايقدر بخمسة عشر الف اسطوانة غاز طهى.
ويذكر أن لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عقدت اجتماعها الاول
مؤخرا بمدينة بنغازي وضعت خلاله آلية إعداد الخطط التشغيلية للإدارات
وتنفيذها وفقا لمنهجية العمل لعام 2018.
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