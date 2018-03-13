فاو" تعلن عن مؤتمر وزاري استثنائي لدعم وكالة "الاونروا".





روما 13-مارس-2018 (وال) - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

"فاو" عن عقد مؤتمر وزاري استثنائي غد الخميس لدعم وكالة "الأونروا"،

وذلك في المقر الرئيسي للمنظمة في العاصمة الإيطالية روما.

ويحمل المؤتمر عنوان الحفاظ على الكرامة وتقاسم المسؤولية: تعبئة العمل

الجماعي لدعم الأونروا - أقدم وأكبر برنامج للتنمية الإنسانية والإنسانية

للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، والذي يساعد أكثر من خمسة ملايين لاجئ من

فلسطين - حيث تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها الممتد على مدار 70

عامًا وقد تضطر إلى تعليق الخدمات.

وسيرأس وزراء خارجية الأردن والسويد ومصر، المؤتمر الوزاري الاستثنائي

لدعم "الأونروا" من أجل تعزيز استجابة جماعية من المجتمع الدولي لحماية

حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.

وسيشارك في المؤتمر الوزاري الاستثنائي، الأمين العام للأمم المتحدة،

أنطونيو جوتيريس، وممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية

والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني.

وسيدعو المؤتمر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للانضمام من أجل

إظهار واضح للدعم الدولي الملموس للجهود الإنسانية الحيوية التي تبذلها

الأونروا من أجل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعد أيضًا مساهمة مهمة في

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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