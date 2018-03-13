قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الخليل.





الخليل 13-مارس-2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم

الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات جيش الاحتلال داهمت بلدة بيت

كاحل، واعتقلت المواطنين، عبيدة عيسى عصافرة، وليث رسمي عصافرة، بعد

تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واعتقلت المواطن حافظ

هشام الشريف، ومسلم القواسمه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات

سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعلى مدخل مخيم

الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات

المواطنين، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

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