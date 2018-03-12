اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام.





طرابلس 12 مارس 2018 (وال)- أعلنت إدارة اتحاد بناء الأجسام عن تقديمها

لرواتب شهرية وحوافز للاعبي المنتخبات الوطنية، كما سيقدم الاتحاد جوائز

مالية لبطولة ليبيا لبناء الأجسام.

وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام "عادل القريو" خلال الاجتماع السنوي الذي

عقده مجلس الإدارة بأسرة اللعبة أمس بقاعة الاتحادات بطرابلس إن "الاتحاد

سيخصص مكافآت ورواتب لرياضيي المنتخب الوطني ابتداء من مطلع شهر أبريل

المقبل، استعدادا لبطولة البحر المتوسط التي ستقام بالبرتغال خلال ديسمبر

المقبل، ولأول مرة في تاريخ اللعبة بليبيا سيتم تخصيص مبلغ مالي لبطولة

ليبيا لبناء الأجسام والتي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادا لخوض

منافسات بطولة البحر المتوسط بالبرتغال".

وأعلن "القريو" أنه سيتم منح الفائز الأول في بطولة ليبيا 15 ألف دينار

والثاني 10 آلاف والثالث 5 آلاف. وأضاف "القريو" في اجتماع مجلس الإدارة

أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال شهر أبريل يتم خلاله الإعلان عن رعاية عدد

من الرياضيين من قبل الاتحاد وشركات راعية أخرى، بناء على رأي اللجنة

الفنية بالاتحاد.

من جانبه، استعرض أمين عام الاتحاد "أحمد سعيد" ما تم اتخاذه من

إجراءات بخصوص وضع النظام الأساسي للاتحاد وتشكيل لجنة فنية من رجل

قانوني وحكم دولي ورياضي دولي لمراجعة النظام الأساسي قبل إقراره في

اجتماع الجمعية العمومية القادم، كما تم تسمية بعض الأعضاء من مختلف

المناطق، ووضع آلية مستعجلة للمشاركة في بطولة أفريقيا، حالة التأكد من

موعدها المقرر نهاية أبريل المقبل بتونس بسبب انتخابات الاتحاد التونسي

لبناء الأجسام الذي سيجري في الـ 24 من شهر مارس الجاري.

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