الاتحاد إلى الدور السادس عشر في دوري الكأس.





طرابلس 12 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ 16 من كأس

ليبيا لكرة القدم، بعد فوزه على الوحدة بهدف لصفر، في المباراة التي

أقيمت مساء اليوم بملعب طرابلس الدولي.

زمن شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد أن أهدر الفريقان

كل الفرص التي أتيحت للتهديف، وبعد مرور 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني

للقاء استطاع اللاعب "صهيب بن سليمان" خطف هدف الاتحاد الوحيد من ضربة

ثابتة.

وحاول فريق الوحدة العودة للمباراة، لكنه أهدر فرصتين تهديفيتين،

لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدف لصفر ويتأهل للدور السادس عشر لكأس

ليبيا.

وبمباراة اليوم وصل عدد الفرق المتأهلة للدور السادس عشر 15 فريقًا،

وفي انتظار الفريق المتمم لعدد الفرق، وهو الفائز في لقاء أهلي طرابلس

والتحدي المقرر في 18 مارس الجاري.

الفرق التي وصلت إلى دور الـ 16 هي الاتحاد- أهلي بنغازي- الهلال-

التعاون- الجمارك- خليج سرت- الترسانة- الخمس- اليرموك- المحلة- الشط-

المدينة- الأخضر- الاتحاد المصراتي- المجد.

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