أهلي بنغازي لكرة اليد يعزز صفوفه بأربعة لاعبين جدد.





طرابلس 12 مارس 2018 (وال)- دعمت إدارة نادي أهلي بنغازي الفريق الأول

لكرة اليد بالنادي بأربعة لاعبين جدد، حيث تعاقدت الإدارة مع اللاعبين

عبد المجيد الكبير ويحيى الفلاح القادمين من نادي النجمة، ومحمد الجعكي

القادم من نادي المشعل، وعلي الجهاني من نادي أهلي طرابلس.

ويأتي هذا التعاقد الجديد لدعم الفريق الأول بعدد من اللاعبين المهرة

للموسم الرياضي ضمن منافسات الدوري العام للمنطقة الشرقية.

يشار إلى أن المنطقة الغربية لم ينطلق الدوري حتى الآن.

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