خليج سرت يفوز على التحدي في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 12 مارس 2018 (وال)- فاز فريق خليج سرت على فريق التحدي بنتيجة

هدفين دون مقابل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول (إياب) للدوري

الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت بملعب سرت مساء اليوم.

وافتتح باب التسجيل لفريق خليج سرت لاعبه "سعد بلعيد" مع الدقائق العشر

الأولى من زمن اللقاء، ثم عاد فريق خليج سرت سريعًا ليعزز فوزه بإضافة

الهدف الثاني عن طريق لاعبه "عصام الدغيلي" في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني حاول فريق التحدي العودة للمباراة ولكن دون جدوى بسبب

صلابة خط دفاع الخليج الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وهذه هي أول خسارة لفريق التحدي في مرحلة الإياب هذا الموسم، بعد ستة

انتصارات متتالية، ليبقى فى المرتبة الثانية برصيد 18 نقطة من سبع

مباريات.

بينما رفع خليج سرت رصيده إلى تسع نقاط من ثماني مباريات وابتعد قليلا

عن شبح الهبوط وهو حاليا في المركز الخامس في مجموعته.

...(وال)...