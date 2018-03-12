مدير عام قناة ليبيا الوطنية يضع النائب أحمد معيتيق في صورة المختنقات التي تعيق استئناف بث القناة .

طرابلس 12 مارس 2018 ( وال ) - وضع مدير عام قناة ليبيا الوطنية "عطالله المزوغي"، النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق "، في صورة المختنقات التي تعيق استئناف عمل القناة، والتي أدت الى تأخر إعادة افتتاحها بسبب نقص الدعم المادي وعدم تخصيص ميزانية تسييرية لها .

كما استعرض" المزوغي"، خلال لقائه اليوم بديوان رئاسة الوزراء النائب أحمد معيتيق ، نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية مؤخراً، ولقائه المسؤولين في باقة النايل سات لتسوية أوضاع القناة من الناحية المالية وبما يمكن من إعادة بثها .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد طالب "المزوغي"، المجلس الرئاسي بالعمل على تذليل الصعاب التي تقف أمام عودة القناة للبث وتوفير الامكانيات اللازمة ، بما يمكنها من تقديم رسالتها في نشر الخطاب الإعلامي الوطني الهادف ، وأشاد في السياق نفسه، بالجهود التي بذلها العاملون في القناة بمختلف تخصصاتهم لتنفيذهم خطط العمل الموضوعة لاستئناف البث.

كما طالب الجهات ذات العلاقة، حماية أملاك القناة المعتدى عليها من قبل جهات خاصة.



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