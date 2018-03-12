شركة أدنوك الإماراتية تمنح إيني الإيطالية حصصا في امتيازات نفطية جديدة.





دبي 12 مارس 2018 (وال) - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للطاقة

(أدنوك) إنها وقعت اتفاقات مدتها 40 عاما مع إيني، تعطي الشركة الإيطالية

بموجبها حصة نسبتها عشرة بالمئة في امتياز أم الشيف ونصر البحري وأخرى

نسبتها خمسة بالمئة في امتياز زاكوم السفلي.

وقالت أدنوك في بيان إن إيني قدمت رسم مشاركة قيمته575 مليون دولار في

امتياز أم الشيف ونصر ورسما قيمته 1.1 مليار درهم في امتياز زاكوم

السفلي.

وذكرت أدنوك في البيان أن هذه هي أول مرة تشارك فيها شركة إيطالية في

امتيازات النفط والغاز في أبوظبي.

وأضافت أن الاتفاقات المبرمة مع إيني مدتها 40 عاما ويرجع تاريخها إلى

التاسع من مارس آذار 2018.