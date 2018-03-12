استراتيجية واشنطن لن تتأثر بالأسلحة الروسية الجديدة.





واشنطن 12 مارس 2018م (وال) - أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس

أن استعراض روسيا لجيل جديد من الأسلحة عالية التقنية بما فيها صاروخ

تفوق سرعته الصوت مصمم لتفادي أنظمة الدفاع الجوي لم يغير حسابات

الولايات المتحدة الاستراتيجية.

وفي حديثه إلى الصحافيين، أثناء سفره إلى عُمان التي وصل إليها الأحد،

قال ماتيس إن "أيا من الأسلحة التي استعرضها بوتين لن تغير أي شيء من

منظور البنتاغون" .

وقال ماتيس "لدى اطلاعي على مقتطفات من التسجيلات المصورة التي عرضها

بوتين لم أر تغييرا في قدرة روسيا العسكرية وما يزال "انجاز" كل نظام من

تلك الأنظمة التي يتحدث عنها أمرا بعيدا يحتاج سنوات. لا أرى أنهم يغيرون

موازين القوى".

وبين "التقنيات التي عرضها بوتين قذيفة آلية قادرة على ضرب مدينة ساحلية

أميركية. لكنها لاتغير شيئا حيث أن لدى روسيا القدرة أصلا على ضرب مدن

ساحلية أميركية بالصواريخ".

وقال إن الأسلحة الروسية الجديدة "لا تغير شيئا سوى كم الأموال التي

يرغبون بإنفاقها على أمر لن يغير التوازن الاستراتيجي على الإطلاق".