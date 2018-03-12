السعودية تنشئ إدارات متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد.





الرياض 12 مارس 2018 (وال) - أعلن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية امس

الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإنشاء إدارات متخصصة ”للتحقيق

والادعاء في قضايا الفساد“.

ونقل البيان عن النائب العام الشيخ سعود المعجب قوله إن هذه الخطوة

تستهدف ”المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا

الفساد“.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت مئات من كبار رجال الأعمال وأعضاء

بالأسرة الحاكمة في نوفمبر الثاني لعدة أشهر في إطار حملة واسعة النطاق

ضد الفساد.