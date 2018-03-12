السعودية تنشئ إدارات متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد.الإثنين ، 12-03-2018 - 16:47:00



الرياض 12 مارس 2018 (وال) - أعلن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية امس
الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإنشاء إدارات متخصصة ”للتحقيق
والادعاء في قضايا الفساد“.
ونقل البيان عن النائب العام الشيخ سعود المعجب قوله إن هذه الخطوة
تستهدف ”المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا
الفساد“.
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت مئات من كبار رجال الأعمال وأعضاء
بالأسرة الحاكمة في نوفمبر الثاني لعدة أشهر في إطار حملة واسعة النطاق
ضد الفساد.

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .
وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع عدد من المسؤولين بمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا