ميانمار تبني قواعد عسكرية على قرى مسلمي الروهينغا .الإثنين ، 12-03-2018 - 16:30:00



يانغون 12 مارس 2018م (وال)- أعلنت منظمات دولية اليوم الاثنبن،
نقلا عن لقطات مصورة من الاقمار الصناعية، إن ميانمار تقوم حاليا ببناء
قواعد عسكرية وبنية تحتية أخرى على قرى أحرقت وسويت بالأرض بعد أن كان
يقطنها سكان مسلمي الروهينجا في ميانمار.
وحذر تقرير صادر عن منظمة العفو من أن الأرض التي كانت تسكنها في الماضي
أقلية مسلمي الروهينغا يجري عسكرتها "بوتيرة مثيرة للقلق" مع بناء نقاط
حدود وقواعد ومهابط لطائرات مروحية.
واضاف التقرير ان ما تشهده ولاية راخين هو استيلاء على الأراضي من قبل
الجيش على نطاق درامي. يجري بناء قواعد جديدة لإيواء نفس قوات الأمن التي
ارتكبت جرائم ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار.
وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة في شؤون حقوق الانسان في ميانمار،
يانجي لي، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم الجمعة إن تصرفات
ميانمار في ولاية راخين ترقى إلى الإبادة الجماعية.

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