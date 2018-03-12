جندي نمساوي يقتل رجل هاجمه قبالة السفارة الإيرانية في فيينا.





فيينا 12 مارس 2018 (وال) - ذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن رجل

هاجم الليلة الماضية بسكين جندي نمساوي قبالة مقر السفير الإيراني في

فيينا .

ونقلت الوكالة عن المتحدث الشرطة هارالد سوروس أن الحادق الحادث مساء أمس

، حينما اعتدى رجل نمساوي بشكل مباغت الجندي الذي حاول في بادء الأمر

الدفاع عن نفسه برذاذ الفلفل الحار، وفقا .

وأضاف أنه وقع بعدها اشتباك بين الجندي والرجل وانتهى بإطلاق الجندي

للنيران ولقى المهاجم مصرعه في مكان الحادث.

وأصيب الجندي بجروح في ذراعه وتم نقله إلى المستشفى.

وطوقت الشرطة منطقة المقر الدبلوماسي الإيراني ونشرت عناصر أمنية لحراسة

جميع المقرات الدبلوماسية.

ومنذ عام 2016 يحرس الجيش النمساوي كافة البعثات الدبلوماسية في المدينة

وعليه تحصل عناصره على تدريبات خاصة من قبل الشرطة.