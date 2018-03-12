طائرات حربية تركية تدمر 18 موقع لمتمردين أكراد في العراق.





اسطنبول 12 مارس 2018 (وال) - ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء

اليوم الأحد أن الطائرات الحربية التركية دمرت ما لا يقل عن 18 هدفا لحزب

العمال الكردستاني في شمال العراق في مطلع الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن الجيش التركي قوله إن الضربات الجوية التي نفذت أمس

السبت استهدفت مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان بشمال العراق.

وتدأب تركيا على تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في

جبال قنديل بشمال العراق.