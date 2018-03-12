العليا للانتخابات : عدد المسجلين بالخارج وصل (6,092) ناخب والمنظومة تقفل اليوم الاثنين.





طرابلس 12 مارس 2018 (وال) - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بأن منظومة التسجيل للناخبين بالخارج ستقفل اليوم الاثنين الموافق 12 من

شهر مارس الجاري .

وأوضحت المفوضية في نشرتها اليومية على صفحتها الرسمية بأن اجمالي عدد

المسجلين بالخارج منذ الاول من شهر فبراير وحتى 11 من مارس الجاري بلغ

(6,092) ناخب .

وكان رئيس المفوضية " عماد السائح" قد أعلن في مؤتمر صحفي ان السادس من

شهر فبراير الماضي هو موعد بدء تسجيل الناخبين في الخارج .

كما اعلنت المفوضية عن تمديد فترة تسجيل للناخبين بالخارج حتى هذا

اليوم الأثنين نتيجة الإقبال المتواضع على التسجيل وبناء على طلبات من

المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج والذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب

بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بهم.

..(وال)..