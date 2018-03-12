الشرطة الامريكية : تحطم طائرة هليكوبتر بنيويورك ومقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار .





نيويورك 12 مارس 2018 ( وال )- ذكرت الشرطة الامريكية اليوم الاثنين أن

طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص تحطمت في نهر الشرق بمدينة نيويورك امس مما

أسفر عن مقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار.

ونقلت مصادر اعلامية غربية عن متحدث باسم شرطة نيويورك في وقت مبكر

صباح يوم الاثنين إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور ونُقل ثلاثة

إلى مستشفيين ولكنهم توفوا فيما بعد.

واوضحت الشرطة أن الطيار قفز من الطائرة وتم إنقاذه وتلقى العلاج وخرج

من المستشفى وهو في حالة جيدة.

من جهتها قالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة وهي من طراز

(يوروكوبتر إيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة " روزفلت " وإنها

تحقق في الواقعة.

وقال رئيس هيئة الإطفاء في نيويورك في مؤتمر صحفي في وقت متأخر امس

"إنها مأساة كبيرة ، استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص".

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