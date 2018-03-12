الأونروا : معظم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة دون خط الفقر .





غزة 12 مارس 2018م ( وال )- حذر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين "الاونروا" في قطاع غزة " ماتياس شمالي " من أن معظم

اللاجئين الفلسطينيين في القطاع تحت خطر الفقر وتسيطر عليهم حالة من

الإحباط الشديد .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن " ماتياس " تاكيده أن مليون لاجئ

فلسطيني من أصل مليون و300 ألف في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية من

"الاونروا"، وأن 77 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة هم

تحت خط الفقر .

وقال إنه من العار على المجتمع الدولي أن يكون هناك عجز في ميزانية

الاونروا وهذا العام حصلت سابقة لأول مرة في تاريخ الأونروا وهي أن يتم

بدء العام الدراسي بأقل من ثلث موازنة الاونروا.

واضاف مدير عمليات وكالة "الاونروا" إذا لم تستطع الاونروا جلب المزيد

من الدعم حتى مايو المقبل فان العجز المالي سيزيد وستكون المساعدات التي

نقدمها للاجئين الفلسطينيين في مرحلة الخطر وإذا لم يتم سد العجز المالي

في الموازنة قد تضطر الاونروا على إغلاق بعض مقراتها .

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