السراج يعرب عن استيائه من أداء قطاع الصحة ويصدر تعليماته بتشكيل لجنة لتوريد الأدوية لأمراض الكلى والأورام وتوفير التطعيمات.

طرابلس 12 مارس 2018 (وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع مسؤولي قطاع الصحة ، ضم وزير الصحة الدكتور "عمر الطاهر " ووكيلي الوزارة الدكتور "عيسى العمياني " والدكتور "محمد الهيثم" اضافة الى رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور "الطاهر بالخير " ورئيس لجنة العطاءات الفرعية الدكتور "ناجي حنيش".

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول الاجتماع مشاكل القطاع وإخفاقاته وسبل تحسين وتطوير الخدمات الصحية في ليبيا، ونقل استياء السراج من أداء قطاع الصحة سواء من ناحية جودة الخدمات الصحية المقدمة أو عدم توفير الأدوية.

وأكد المكتب الاعلامي ان السراج أصدر تعليماته بتشكيل لجنة مركزية تتولى مراجعة جميع محاضر العطاءات الخاصة بتوريد الدواء لأمراض الكلى والأورام وتوفير التطعيمات.

بالإضافة الى اعتماد محضر موحد ترعى فيه معايير جودة الدواء وسرعة

التوريد، ولتذليل المصاعب أمام سرعة وصول الأدوية أصدر السراج كذلك

تعليماته بتخصيص جزء من الموازنة الاستيرادية وادراجها برسم التحصيل

لضمان توفير الدواء من الشركات الكبرى بالسرعة المطلوبة، وكلف المستشار المالي بالعمل على تذليل جميع المصاعب أمام هذا التوجه.

وأكد السراج أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة لجميع الليبيين وتأهيل وتجهيز المرافق الصحية وتوفير الأدوية.



...( وال )..