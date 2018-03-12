الجزائر تحتضن اجتماعا إفريقيا حول موارد تمويل الإرهاب الشهر القادم .





الجزائر 12 مارس 2018م ( وال )-تحتضن الجزائر اجتماعا إفريقيا رفيع

المستوى حول موارد تمويل الإرهاب يومي ( 9 ) و ( 10 ) من شهر أبريل

القادم .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن وزير الشؤون الخارجية الجزائري " عبد

القادر مساهل " في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس

مفوضية الاتحاد الإفريقي " موسى محمد فقي " أن هذا الإجتماع أقرته قمة

مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي في سبتمبر 2014 المخصصة لتعزيز

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب , وتم اعتماده من طرف قمة رؤساء دول

وحكومات الإتحاد الإفريقي.

وأوضح الوزير الجزائري أن الإجتماع القادم يكتسي أهمية كبيرة

بالمقارنة مع الظرف الحالي من أجل اتخاذ مواقف إفريقية موحدة ومحاولة

تبادل الآراء ووجهات النظر حول قوانين الدول وتحديد دور الهيئات

الإفريقية التي تعمل في مجال مكافحة الإرهاب و تبييض الأموال وشتى انواع

التهريب والجريمة .

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