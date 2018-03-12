اليورو يرتفع والدولار يهبط مع عودة الإقبال على المخاطرة.





لندن 12 مارس 2018 (وال) - ارتفع اليورو في تعاملات اليوم الاثنين بينما

تراجع الدولار مع عودة الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات الوظائف القوية

في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وانحسار المخاوف بشأن نشوب حرب

تجارية.

صعد اليورو إلى 1.2328 دولار بزيادة بلغت 0.2 بالمئة. وبعد بداية قوية

لعام 2018، ظلت العملة الأوروبية الموحدة دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات

الذي سجلته في فبراير شباط عند 1.2556 دولار.

وانخفض الدولار الذي مال إلى الهبوط في الوقت الذي يزيد فيه الإقبال على

المخاطرة حيث نزلت العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.1 بالمئة.

وتراجع الدولار 0.3 بالمئة إلى 106.51 ين من أعلى مستوى في أسبوع الذي

سجله يوم الجمعة عندما بلغ 107.05 ين.

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