العثورعلي الصندوق الأسود للطائرة التركية التي تحطمت جنوب ايران .





طهران 12 مارس 2018 ( وال) - أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين

العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية الخاصة التي تعرضت أمس لحادث

في محافظة جهار محال بختياري بجنوب غرب إيران، مما أسفر عن مقتل " 11 "

شخصا كانوا على متنها.

وأعلن مساعد محافظ جهار محال بختياري للشؤون السياسية والامنية، جعفر

مرداني، العثور علي الصندوق الاسود للطائرة التركية المنكوبة علي مرتفعات

بهذه المحافظة،وأوضح " مرداني " انه تم نقل أجساد عشرة من ضحايا الحادث الي مطار

شهركرد، مشيرا إلى نقل الصندوق الاسود لاستكمال الاجراءات القانونية.

وكانت الطائرة التركية الخاصة قد تحطمت مساء الأحد في مرتفعات منطقة أردل

ناقان قرب مدينة شهر كرد، بينما كانت في طريقها من دولة الإمارات إلى

إسطنبول، بينما كان على متنها 8 ركاب وطاقم مؤلف من 3 أفراد.

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