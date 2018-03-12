السفينة الحربية الأمريكية "يو اس اس واسب" تشارك في تدريبات الإنزال في كوريا الجنوبية .





سيول12 مارس 2018 ( وال) - يعتزم الجيش الأمريكي إرسال سفينة هجوم

برمائية رئيسية ، تستخدم في هبوط مقاتلات الشبح العمودية "اف-35 بي"

للمشاركة في التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية في أبريل وفقا لما قال

مصدر في وزارة الدفاع اليوم الاثنين.

من المقرر أن تبدأ قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريب

"سانغ يونغ"التنين المزدوج" في أوائل الشهر المقبل المتصل بتدريبات فرخ

النسر. ولم يعلن الحليفان بعد عن جدول زمني محدد.

ومن بين الأصول الأمريكية المشاركة في تدريبات "سانغ يونغ" هي السفينة

الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض "يو اس اس واسب" التي يبلغ وزنها

40,500 طن .

وتتمكن السفينة التي تم بناؤها عام 1989 من حمل حوالي 2,200 من مشاة

البحرية ، وقوارب صغيرة برمائية هجومية، إلى جانب 31 طائرة بما فيها "ام

في -22 أوسبيرس"

وتم مؤخرا نشر سرب من "اف -35 بي اس" للإقلاع القصير والإنزال العمودي

على متن "يو اس اس واسب" التي تعمل في آسيا كبديل للسفينة الهجومية

البرمائية "يو اس اس بونهوم ريتشارد" .

ومن غير المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بنشر حاملة طائرات، التي يتم

تصنيفها كأصول استراتيجية في تدريبات "فرخ النسر" وسط جو الانفراج في شبه

الجزيرة. وكانت "يو اس اس كارل فينسون" قد شاركت في تدريبات العام

السابق.

ومن المتوقع أن يختتم الحليفان تدريبات هذا العام قبل القمة الكورية

المشتركة المرتقبة في نهاية ابريل.

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