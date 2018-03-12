استئناف الدراسة بشكل رسمي ببلدية المرج .

المرج 12 مارس 2018 ( وال ) - رفض معلموا مدينة المرج المطالبات

الصادرة من نقابة معلمي ليبيا بالاعتصام وإيقاف الدراسة لحين تلبية

المطالب التي تقدمت بها النقابة لمجلس النواب الليبي والمُتمثلة في رفع

مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم ومزايا التأمين الصحي .

وبالرغم من تغيب أعداد كبيرة من الطلاب الإ أن المدارس العامة قد فتحت أبوابها منذ ساعات الصباح الباكر لعدد 40 مدرسة عامة وتأخرت 4 مدراس أخري وما أن تشكلت لجنة من قطاع التعليم والرقابة الإدارية برئاسة مسؤول قطاع التعليم بالمرج حتى فتحت تلك المدارس أبوابها من جديد لتعلن أنها ترفض الاعتصام وتباشر فى استقبال الطلاب .

وقال مسؤول التربية والتعليم " صالح العيش " إن المدارس قد فتحت

أبوابها لتأدية الرسالة السامية للمعلمين ولأداء الواجب الوطني والمهني،

شاكرا المعلمين وأولياء الأمور على حرصهم الشديد على الحضور والمواظبة ، ومنع التشويش أو التضليل على الطالب .



...(وال بنغازى)...