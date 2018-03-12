النفط ينخفض وزيادة الإنتاج الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق.





لندن 12 مارس 2018 (وال) - تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة اليوم

الاثنين في حين تلقي زيادة الإنتاج الأمريكي بظلالها على الأسواق رغم

تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.91 دولار للبرميل بحلول الساعة

0713 بتوقيت جرينتش بانخفاض 13 سنتا وهو ما يعادل 0.2 بالمئة.

وبلغ العقود الآجلة لخام برنت 65.38 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا أو

0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وقال محللون إن تسييل مراكز قد يكون ساهم في الهبوط.

يأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة وفي وقت سابق اليوم الاثنين.

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