بحث الاجراءات التي اتخدتها مصلحة التخطيط العمراني فرع خليج سرت .





سرت 12 مارس 2018 ( وال ) - بحث الاجتماع الذي عقد أمس الاحد بسرت

الاجراءات التى اتخدتها مصلحة التخطيط العمرانى فرع خليج سرت بشأن المخطط

المعتمد لمدينة سرت والمشاريع المستحدثة بالخصوص .

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت " مختار خليفة المعدانى " مع رئيس فرع

مصلحة التخطيط العمرانى خليج سرت مهندس " عبد السلام عون " وبحضور مدراء

مكاتب الثوتيق والمعلومات والتخطيط بمصلحة التخطيط ومدير مكتب المشروعات

ببلدية سرت مهندس " ابراهيم هيبلو".

وناقش الاجتماع برنامج الرصد السريع لتقيم برنامج الامم المتحدة

للمستوطنات البشرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة ببلدية سرت التى تضم عدد

من المهندسين

وتم الاطلاع على سير عمل مصلحة التخطيط العمرانى واعداد مقترحات وفقا

للمخطط المعتمد لمدينة سرت بالصور والاطلاع على المخططات المستهدفة

للتطوير داخل بلدية سرت .

وتم الاتفاق بين عميد بلدية سرت وفرع مصلحة التخطيط على اعداد وتجهيز

المخطط المقترح لاعتماده واتخاد الاجراءات الادارية والقانونية حياله . ...(وال-سرت)...