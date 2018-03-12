عميد بلدية سرت يجتمع مع مدير مكتب الهئية العامة للاوقاف بسرت .





سرت 12 مارس 2018 (وال )- اجتمع عميد بلدية سرت " مختار خليفة " أمس

الاحد مع مدير مكتب سرت بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بسرت

الشيخ " عبدالله مخلوف " .

وقال الناطق الرسمى بالمجلس لوكالة الانباء الليبية إن عميد بلدية سرت

اعتمد كشوفات كبار السن الذين تم حصرهم من قبل مكتب سرت بشان دراسة

امكانية منحهم فرصة للحج هذا العام ، ووفقا للاجراءات المطلوبة والاعمار

المحددة ليتم احالتها الى الهيئة العامة للاوقاف في مدينة طرابلس لاتخاد

الاجراءات بشأنها .

...(وال سرت)...