عميد بلدية سرت يجتمع مع مدير مكتب الهئية العامة للاوقاف بسرت .
الإثنين ، 12- 03- 2018 - 11:13:00
سرت 12 مارس 2018 (وال )- اجتمع عميد بلدية سرت " مختار خليفة " أمس
الاحد مع مدير مكتب سرت بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بسرت
الشيخ " عبدالله مخلوف " .
وقال الناطق الرسمى بالمجلس لوكالة الانباء الليبية إن عميد بلدية سرت
اعتمد كشوفات كبار السن الذين تم حصرهم من قبل مكتب سرت بشان دراسة
امكانية منحهم فرصة للحج هذا العام ، ووفقا للاجراءات المطلوبة والاعمار
المحددة ليتم احالتها الى الهيئة العامة للاوقاف في مدينة طرابلس لاتخاد
الاجراءات بشأنها .
...(وال سرت)...