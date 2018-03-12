عميد بلدية سرت يجتمع مع مدير مكتب الهئية العامة للاوقاف بسرت .الإثنين ، 12-03-2018 - 11:13:00



سرت 12 مارس 2018 (وال )- اجتمع عميد بلدية سرت " مختار خليفة " أمس
الاحد مع مدير مكتب سرت بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بسرت
الشيخ " عبدالله مخلوف " .
وقال الناطق الرسمى بالمجلس لوكالة الانباء الليبية إن عميد بلدية سرت
اعتمد كشوفات كبار السن الذين تم حصرهم من قبل مكتب سرت بشان دراسة
امكانية منحهم فرصة للحج هذا العام ، ووفقا للاجراءات المطلوبة والاعمار
المحددة ليتم احالتها الى الهيئة العامة للاوقاف في مدينة طرابلس لاتخاد
الاجراءات بشأنها .
...(وال سرت)...

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