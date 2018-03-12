لجنة إزالة المباني العشوائية ببنغازى
تبدأ أعمالها اليوم .
الإثنين ، 12- 03- 2018 - 11:00:00
بنغازى 12مارس 2018 (وال) – أعلن الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات
الأمنية بنغازى الكبرى النقيب " طارق الخراز " أن لجنة إزالة المباني
العشوائية ستشرع في أعمالها انطلاقا من اليوم الاثنين الموافق 12 مارس
الجاري.
وأكد " الخراز " أن اللجنة لن تتوانى أو تتهاون في تطبيق القانون
والحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة ومنع الاعتداءات على الأراضي
والأماكن العامة المملوكة للدولة الليبية.
وأشار " الخراز " إلى أن اللجنة تضم مختلف الجهات الأمنية والضبطية ..
داعيا في هذا الشأن الجميع إلى التعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها التي
تهدف لصالح المدينة .
(وال - بنغازى)