لجنة إزالة المباني العشوائية ببنغازى تبدأ أعمالها اليوم .





بنغازى 12مارس 2018 (وال) – أعلن الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات

الأمنية بنغازى الكبرى النقيب " طارق الخراز " أن لجنة إزالة المباني

العشوائية ستشرع في أعمالها انطلاقا من اليوم الاثنين الموافق 12 مارس

الجاري.

وأكد " الخراز " أن اللجنة لن تتوانى أو تتهاون في تطبيق القانون

والحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة ومنع الاعتداءات على الأراضي

والأماكن العامة المملوكة للدولة الليبية.

وأشار " الخراز " إلى أن اللجنة تضم مختلف الجهات الأمنية والضبطية ..

داعيا في هذا الشأن الجميع إلى التعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها التي

تهدف لصالح المدينة .

(وال - بنغازى)