الجزائر تستضيف اجتماعا إفريقيا حول مكافحة تمويل الإرهاب.





الجزائر 12 مارس 2018 ( وال) - أعلن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر

مساهل، أن بلاده ستستضيف اجتماعا إفريقيا رفيعا حول مكافحة تمويل الإرهاب

في 9 أبريل القادم.

وقال مساهل في تصريح للصحفيين عقب محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد

الإفريقي موسى فكي محمد، بالعاصمة الجزائر إن هذا الاجتماع أقره مجلس

السلم والأمن للإتحاد الإفريقي في القمة التي انعقدت في سبتمبر 2014

والمخصصة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتم اعتماده من قبل قمة

رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي.

وأوضح أن الاجتماع القادم يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الظرف الحالي

وذلك بهدف اتخاذ مواقف إفريقية موحدة ومحاولة تبادل الآراء ووجهات النظر

حول قوانين الدول.

كما يهدف إلى تحديد دور الهيئات الإفريقية التي تعمل في مجال مكافحة

الإرهاب وتبييض الأموال وشتى أنواع التهريب والجريمة.

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