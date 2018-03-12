معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق الأربعاء المقبل .

الرياض 12 مارس 2018 ( وال ) - ينطلق الأربعاء المقبل معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية تحت شعار (الكتاب.. مستقبل التحول)، بمشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.

وسيشهد المعرض الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض،

خلال الفترة من 14 وحتى 24 من الشهر الجاري ،

نحو 80 فعالية ثقافية تتنوع بين ورش عمل وندوات ثقافية وأدبية وأمسيات

شعرية ومسرحيات وجلسات حوارية عن مجالات الكتب ومع عدد من المؤلفين، وكذلك عدد من الفعاليات المخصصة للطفل ، بالإضافة إلى فعاليات منصة توقيع الكتب التي سيوقع خلالها عدد من الكُتاب مؤلفاتهم الحديثة بمشاركة جمهورهم من القراء.





( وال )