بحث دور مديريات أمن بلديات الجنوب وأهميتها في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار.

طرابلس 12 مارس 2018 ( وال ) - بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي

"عبد السلام كاجمان" مع وزير الداخلية المفوض "عبد السلام عاشور" بحضور

أمين عام رئاسة الوزراء "طاهر عامر" دور مديريات أمن بلديات الجنوب

وأهميتها في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار ، بالإضافة إلى الصعوبات التي

تواجه وزارة الداخلية من حيث الإمكانيات المتاحة .

كما تناول اللقاء الذي عقد الأحد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس آلية تفعيل اللجان المشتركة بين دول الجوار الشقيقة والصديقة ، والدور التنسيقي بين ديوان رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية في الجانب الإداري .



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