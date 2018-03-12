اعتماد الملاك الوظيفي لعدد"13"، مراقبة تعليم من مختلف مناطق ليبيا .







طرابلس 12 مارس 2018 ( وال ) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد عمر

معيتيق"، الأحد الاحتفالية التي أقامتها وزارة التعليم بمناسبة اعتماد

الوزير الدكتور" عثمان عبدالجليل" الملاك الوظيفي لعدد"13"، مراقبة تعليم

من مختلف مناطق ليبيا.

وحضر الاحتفالية التي احتضنتها مدرسة " بشير الأسطى " للبنات بسوق الجمعة

وزراء كل من الحكم المحلي "بداد قنصو"، والعمل والتأهيل"، "المهدي

الورضمي"، ووكيل الوزارة "عادل جمعة "، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم

التقني والفني "عادل زنداح"، ووكيل بلدية سوق الجمعة ، ومدراء الإدارات

بالوزارة، ومراقبي التعليم بالبلديات.

وبارك وزيرالتعليم في كلمته أمام الحضور الجهد المبذول من قبل اللجان

المشكلة لتنفيذ رؤية الوزارة التي بدأت في شهر مارس الماضي للاستفادة من

فائض الملاكات، وإعادة تأهيلهم تربوياً لتوزيعهم على المؤسسات التعليمية

وفق الاحتياج .

. وأثنى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد عمر معيتيق" في كلمة له بالمناسبة

على هذا العمل الذي يهدف لرفع كفاءة المعلمين للارتقاء بالعملية

التعليمية، وأشاد بالدور الذي ستقوم به إدارة الاحتياط العام التي ستقوم

لوضعها برنامج لإعادة تأهيل المعلمين، واقحامهم في دورات رفع كفاءه،

وإعادة توزيعهم للاستفادة منهم لسد العجز في بعض المدارس. كما طمأن "

معيتيق " المعلمين من فائض الملاك بأنه سيتم اقحامهم في دورات مكثفة

للرفع من كفاءاتهم من أجل إعطاء الحق لكل من يبذل جهد في خطوة الهدف منها

الارتقاء بالعملية التعليمية بما يعود بالفائدة على الطالب والمعلم حتى

تكون الموارد التي تشكل16% من الميزانية العامة للدولة عادت بالفائدة على

الطلبة ويرتفع مستوى الدخل للمعلمين.

( وال )